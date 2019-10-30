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Путин "отвесил" Зеленскому комплимент

30 октября 2019, 23:42

Президент РФ высказался относительно поездки Зеленского на Донбасс к добровольцам.

Владимир Путин сделал Владимиру Зеленскому своеобразный комплимент - Путин о Зеленском
Владимир Путин сделал Владимиру Зеленскому своеобразный комплимент / Reuters

Президент России Владимир Путин "отвесил" комплимент украинскому коллеге Владимиру Зеленскому - сказал, что глава Украины не похож на националиста.

Лидер РФ в Будапеште на пресс-конференции после переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном сказал, что не знает, справится ли Зеленский с националистами, пишет ТАСС.

"Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними - мне сейчас трудно сказать", - заявил российский лидер.

По словам Путина, он не знает, правильную ли глава Украины поступил, решив на линии соприкосновения на Донбассе "уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам".

Ранее сообщалось, что на Донбассе было запланировано разведение сил и средств в Золотом и Петровском. Потом выяснилось, что добровольцы решили оборонять Золотое. Владимир Зеленский поехал на восток Украины пообщаться с добровольцами. Позже стало известно, что в Золотом стартовало разведение войск.

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