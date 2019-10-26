Стало известно о визите Зеленского к добровольцам в Золотое: как приняли, и о чем шла речь

Президент Владимир Зеленский снова посетил Донбасс - приехал к добровольцам в Золотое, где запланировано разведение войск.

Бойцы решили угостить главу государства чаем и пригласили присесть, свидетельствует видео, опубликованное Telegram-каналом Останній блок-пост #Ні_Капітуляціїї.

На ролике слышен голос бойца, который сказал президенту - "Мы ж гостеприимные, садитесь - пообщаемся".

"Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе…", - говорится в сообщении канала.

Напомним, в начале октября стало известно, что Трехсторонняя контактная группа (Украина, РФ, ОБСЕ) в Минске договорилась о новом разведении войск на Донбассе.

Силы и средства могли развести в Золотом и Петровском после соблюдения режима тишины хотя бы на протяжении недели. Добровольцы решили оборонять Золотое.

Агрессия России на Донбассе

В 2014-м на востоке Украины боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию против Украины.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо АТО началась операция Объединенных сил.