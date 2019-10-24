В РФ сделали обнадеживающее заявление по транзиту газа через Украину

Транзит газа / Корреспондент

Эпопея вокруг транзита газа через Украину продолжается. Трехсторонние переговоры показали, что возможность использования украинской газотранспортной системы существует.

"Могу сказать, что предварительная встреча, которая прошла в минувший понедельник в Брюсселе, показала, что возможности для продвижения вперед есть. Насколько они материализуются, в следующий понедельник увидим", – цитирует ТАСС постоянного представителя Российской Федерации при Европейском союзе Владимира Чижова.

Стоит отметить, что пере этим вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сообщил, что следующий раунд переговоров по газу пройдет 28 октября.

Напомним, что ранее в правительстве анонсировали рыночную стоимость газа, многие украинцы с опаской ждут новые платежки за коммуналку.