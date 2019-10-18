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В РФ озвучили новые условия для контракта по транзиту газа

18 октября 2019, 14:48

Алексей Миллер заявил, что единственная альтернатива продлению транзитного контракта – создание украинского независимого оператора ГТС.

ГТС Украины
ГТС Украины / УНИАН

Споры между российским монополистом компанией Газпром и НАК Нафтогаз – Украина продолжаются. Так, российская сторона выдвинула новые условия для заключения контракта на поставку газа.

По словам председатель правления Газпрома Алексея Миллера, Украина и Европейский союз должны урегулировать все судебные споры.

"До украинских партнеров, до европейских партнеров наша позиция доведена: что до заключения нового контракта необходимо полностью урегулировать все судебные споры", – цитирует главу российского монополиста Интерфакс – Украина.

Кроме того, он заявил, что единственная альтернатива продлению транзитного контракта – создать до 1 января украинского независимого оператора ГТС.

"На сегодняшний день до завершения этого процесса (имплементации Украиной европейского законодательства, ред.) еще достаточно далеко. И в том случае, если в Украине к 1 января 2020 года не будет создан независимый газотранспортный оператор и независимый регулятор, единственным путем будет продление действующего контракта в новых, актуализированных к сегодняшнему времени рыночных условиях", – отметил Миллер.

Также он указал, что до сих пор не решен вопрос, на основе какого законодательства будут заключать с Украиной новый транзитный контракт.

Напомним, что ранее премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что встречи относительно транзита газа будут продолжаться еще несколько месяцев. До этого президент России Владимир Путин заявил о готовности подписать с Украиной контракт по газу, если та до конца года имплементирует европейское законодательство.

Газпром Нафтогаз гтс транзит газа
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