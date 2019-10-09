Несколько месяцев: Гончарук дал прогноз относительно переговоров по газу

Транзит газа / Корреспондент

На фоне позитивных сдвигов в переговорах о транзите российского газа через Украину в Кабинете министров озвучил дату возможного решения вопроса. Так, в правительстве считают, что смогут завершить переговоры до 2020 года.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, встречи относительно транзита газа будут продолжаться еще несколько месяцев.

"Я думаю, что они будут продолжаться еще как минимум несколько месяцев. Мы рассчитываем, что успешно их удастся завершить в этом году", - цитирует РБК-Украина украинского премьера.

При этом он напомнил, что ГТС Украины будет работать по европейским правил, поэтому крайне важно не продлить на год старый контракт, а получить новый и на долгий срок.

"Нам точно нужен новый контракт, который будет основан на этой европейской рамке. Мы также ставим себе целью получение конечно долгосрочного контракта. Потому что продление на один год по старым правилам нам просто не подходит", - подчеркнул Гончарук.

Напомним, что ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва готова изменить технические параметры контракта на транзит газа с Украиной при его продлении на год.