  1. Главная
  3. Мнения

Почему Путин согласился продлить транзит газа через Украину

Юрий Корольчук

Знергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий

4 октября 2019, 08:26

Все идет к тому, что будет подписан временный контракт на один год. И для нас это плохо, так как россияне за это время не то, что достроят Северный поток-2, но и пропишут для него юридическую базу.

Руководители Газпрома и Нафтогаза Алексей Миллер и Андрей Коболев
Нафтогаз предлагает Газпрому подписать контракт на 10 лет по европейским правилам

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить действующий договор о транзите газа через Украину.

На самом деле, ничего необычного в его словах нет, потому что он просто подтвердил ту позицию, которая в принципе сформировалась вокруг переговорного процесса между Украиной и Россией. На сегодня мы имеем то, что Нафтогаз предлагает Газпрому подписать контракт на 10 лет по европейским правилам. То есть, фактически на условиях европейского законодательства – бронирования мощностей, проведение аукционов по продаже мощностей ГТС Украины. Грубо говоря, кто-то купил миллиард, десять двадцать миллиардов мощностей, а потом уже транзитирует миллиард-два или десять кубометров газа. Все это должно происходить в рамках третьего энергетического пакета (законодательства Евросоюза по либерализации газового и электрического рынков). В контексте этого, должен существовать независимый оператор. И как раз поэтому Нафтогаз не так давно реализовал процесс анбалдинга (разделения) предприятия.

И в этом контексте Путин как раз и говорит, что продление возможно только в случае проведения анбалдинга, то есть получения Нафтогазом сертификации независимого оператора в ЕС и договоренности со всеми европейскими операторами, которые могут претендовать на газ.

Читайте такжеСаботаж Нафтогаза, или Почему на переговоры с Газпромом Украине не с чем идтиНо этот процесс длительный и бюрократический – он может занять год времени или даже больше. Насколько мне известно, документы об анбалдинге, которые Нафтогаз передал Газпрому и Еврокомиссии для ознакомления сейчас пылятся - у них есть директорат, который должен это запустить. Потому маловероятно, что этот процесс ускорят. И заявление Путина тоже выражает такое сомнение.

Сегодня речь идет о том, на каких условиях мы подписываем контракт – на европейских вряд ли получится, хотя я не исключаю, что мы можем это увидеть, так как газовый вопрос напрямую связан с политическим (так, сейчас Европа фактически закрыла глаза на то, что Нафтогаз подсунул им фальшивку анбандлинга, так как он продолжает оставаться владельцем оператора, хотя не должен им быть). И если появится какой-то фактор влияния, то Еврокомиссия, думаю, сможет выдать какое-то временное решение и это будет исключением из правил.Читайте такжеВ предвкушении новых фокусов: чего ждать от возобновления закупок газа в России

Но я в это не верю. Все идет к тому, что будет временный видоизмененный контракт на один год с измененной ставкой транзита. И для нас это плохо, так как россияне за это время не то, что достроят Северный поток-2, но и пропишут для него юридическую базу для каждой страны, которая будет получать газ. И когда год пройдет, и они будут все это знать, мы окажемся в более слабой позиции, так как нам самим придется искать себе рынок сбыта газа в Европе. Но мы этого не сделаем, так как Украина в Европе – никто и звать нас никак и нас там никто не ждет.

Юрий Корольчук, энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий, специально для Главреда

Россия Газпром Нафтогаз газовый контракт Северный поток-2 транзит газа в Европу Юрий Корольчук Украина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:37
Авиакатастрофа под Львовом: стало известно число погибших
09:06
Под Львовом совершил аварийную посадку самолет, есть погибшие Фото
09:01
Зеленскому спрятаться и отсидеться не удастся мнение
08:57
"Очень тяжелые": полковник рассказал о последствиях отставки Волкера Видео
08:39
Перед встречей Зеленского и Лукашенко Украина отпустила белорусского шпона
08:26
Почему Путин согласился продлить транзит газа через Украину мнение
08:15
Гениальные мысли и незабываемое событие: кому гороскоп на сегодня сулит очень светлый день
08:05
Венгрия забирает назад розданные на Закарпатье паспорта: известна причина Видео
07:50
Придавят проблемы: астролог предупредила об опасностях в начале октября Видео
07:28
Умиротворение агрессора: Кремль затаился, как перед броском на жертву мнение
07:27
Новый масштабный обмен пленными: у Зеленского назвали примерную дату Видео
06:55
Стало известно, когда русскоязычные школы перейдут на украинский язык Видео
06:55
Смотрящая вдаль 2019 - дата выхода, сюжет и актеры нового сериала Видео
06:51
Зеленский по вине Трампа оказался между молотом и наковальней мнение
06:35
Погода в Украине на 4 октября: синоптик предупредила о дождях и похолодании
06:14
В Кировоградской области коп сбил велосипедиста насмерть
06:03
Астролог назвал счастливчиков октября 2019
05:47
"Палата №6 одобряет": главарь "ДНР" презентовал книгу о самом себе
05:19
Поздравления с Днем учителя: в прозе, стихи и живые открытки Фото
05:06
Свободный полет: в Днепре голая женщина рухнула из окна с котом
04:49
В США Трампа призвали раскрыть все карты относительно Украины
04:32
Шокин "настучал" на Байдена адвокату Трампа
04:14
Ученые рассказали, где спастись от зомби апокалипсиса и пандемии
03:40
Польская порноактриса сверкнула ухоженными попой и грудью на фото Фото
03:13
Диетолог развенчала популярные мифы о похудении
02:51
Психологи рассказали, как легко притереться друг к другу в сексе
02:25
Эксперт назвал девять простых ежедневных правил для похудения
02:00
Как жить по лунному календарю 4 октября: стрижки, деньги и здоровье
01:50
Ничего не могу сказать: Захаровой "отшибло память" из-за отставки Волкера
01:33
"*бать, какие сиськи": Тина Кароль взбудоражила пикантным фото
01:19
День вчителя 2019: яскраві привітання від батьків, від дітей та колег Фото
00:40
Эксперт предупредил о рисках срыва отопительного сезона Видео
00:27
Полковник назвал единственное условие возвращения Крыма и Донбасса
00:01
4 октября 2019 – праздник улыбки и кому светит богатство в этот день
03 октября, четверг
23:57
Динамо "скатало" нулевую ничью с Лугано в матче Лиги Европы Фото Видео
22:42
Еще одна европейская страна утвердила безвиз с Украиной Видео
22:37
"Нашел закладку Добкина": нардеп Тищенко угодил в конфуз прямо в здании Рады - видео Видео
22:08
Порнозвезда лукаво и развратно покрасовалась на откровенных фото Фото
22:00
Выбор матери 2 сезон: дата выхода продолжения сериала Видео
21:58
Александрия – Гент – 1:1: украинская команда вырвала ничью в Лиге Европы Фото Видео
21:40
Эксперт назвал главную опасность, стоящую перед Зеленским на встрече "нормандской четверки"
21:28
Опасный план Кремля: Путин заступился за Украину и похвалил Зеленского
21:06
Лечение не работает: Анастасия Заворотнюк покидает Россию
20:32
Супрун рассказала о вреде и пользе мастурбации, толсто намекнув на Киву
20:30
Выбор матери 2019: что было в 15 и 16 сериях сериала Видео
20:21
Трамп настаивает на расследовании Украиной действий Байдена Видео
19:56
Рада отклонила "забаненый" Зеленским закон о принудительной химической кастрации педофилов Видео
19:41
Зрада отменяется: Зеленский обратился к украинцам из-за формулы Штайнмайера - видео Видео
19:15
Когда отмечается День юриста 2019 в Украине и что подарить
19:12
Автор легендарных видеоигр Хидео Кодзима пришел на русское шоу Вечерний Ургант Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять