Почему Путин согласился продлить транзит газа через Украину

Нафтогаз предлагает Газпрому подписать контракт на 10 лет по европейским правилам

Недавно президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продлить действующий договор о транзите газа через Украину.

На самом деле, ничего необычного в его словах нет, потому что он просто подтвердил ту позицию, которая в принципе сформировалась вокруг переговорного процесса между Украиной и Россией. На сегодня мы имеем то, что Нафтогаз предлагает Газпрому подписать контракт на 10 лет по европейским правилам. То есть, фактически на условиях европейского законодательства – бронирования мощностей, проведение аукционов по продаже мощностей ГТС Украины. Грубо говоря, кто-то купил миллиард, десять двадцать миллиардов мощностей, а потом уже транзитирует миллиард-два или десять кубометров газа. Все это должно происходить в рамках третьего энергетического пакета (законодательства Евросоюза по либерализации газового и электрического рынков). В контексте этого, должен существовать независимый оператор. И как раз поэтому Нафтогаз не так давно реализовал процесс анбалдинга (разделения) предприятия.

И в этом контексте Путин как раз и говорит, что продление возможно только в случае проведения анбалдинга, то есть получения Нафтогазом сертификации независимого оператора в ЕС и договоренности со всеми европейскими операторами, которые могут претендовать на газ.

Читайте такжеСаботаж Нафтогаза, или Почему на переговоры с Газпромом Украине не с чем идтиНо этот процесс длительный и бюрократический – он может занять год времени или даже больше. Насколько мне известно, документы об анбалдинге, которые Нафтогаз передал Газпрому и Еврокомиссии для ознакомления сейчас пылятся - у них есть директорат, который должен это запустить. Потому маловероятно, что этот процесс ускорят. И заявление Путина тоже выражает такое сомнение.

Сегодня речь идет о том, на каких условиях мы подписываем контракт – на европейских вряд ли получится, хотя я не исключаю, что мы можем это увидеть, так как газовый вопрос напрямую связан с политическим (так, сейчас Европа фактически закрыла глаза на то, что Нафтогаз подсунул им фальшивку анбандлинга, так как он продолжает оставаться владельцем оператора, хотя не должен им быть). И если появится какой-то фактор влияния, то Еврокомиссия, думаю, сможет выдать какое-то временное решение и это будет исключением из правил.Читайте такжеВ предвкушении новых фокусов: чего ждать от возобновления закупок газа в России

Но я в это не верю. Все идет к тому, что будет временный видоизмененный контракт на один год с измененной ставкой транзита. И для нас это плохо, так как россияне за это время не то, что достроят Северный поток-2, но и пропишут для него юридическую базу для каждой страны, которая будет получать газ. И когда год пройдет, и они будут все это знать, мы окажемся в более слабой позиции, так как нам самим придется искать себе рынок сбыта газа в Европе. Но мы этого не сделаем, так как Украина в Европе – никто и звать нас никак и нас там никто не ждет.

Юрий Корольчук, энергетический эксперт, сооснователь Института энергетических стратегий, специально для Главреда