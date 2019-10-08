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"Взять старый контракт и продлить его": в России сделали громкое заявление о транзите газа через Украину

8 октября 2019, 13:27

Новак уточнил, что цена на транзит газа через территорию Украины должна быть конкурентной по сравнению с ценами на транзит по другим маршрутам.

транзит газа
В России сделали громкое заявление о транзите газа через Украину / Фото: Reuters

Россия готова изменить технические параметры контракта на транзит газа с Украиной при его продлении на год, заявил министр энергетики России Александр Новак, который ранее объяснил принцип определения цены на транзит газа.

"Мы предложили нашим украинским партнерам, если не будет готово законодательство, если они не успеют его принять, тогда мы готовы предложить продление контракта на существующих юридических условиях. Конечно, там некие технические параметры могут поменяться, потому что ситуация по сравнению с десятилетней давностью изменилась значительно, в том числе и по потреблению газа Украиной, и по объемам транзита. Тем не менее, с точки зрения нормативной базы, можно взять старый контракт и продлить его на какое-то время, как сказал президент, до одного года можно продлить", - отметил Новак.

Также Новак уточнил, что цена на транзит газа через территорию Украины должна быть конкурентной по сравнению с ценами на транзит по другим маршрутам.

"Что касается украинской газотранспортной инфраструктуры, это одна из инфраструктур, она должна на конкурентных условиях конкурировать с другими, обеспечивать равные конкурентные цены на прокачку газа через эту инфраструктуру", - отметил Новак, передает ТАСС.

Читайте такжеПочему Путин согласился продлить транзит газа через УкраинуНапомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности подписать с Украиной контракт по газу, если та до конца года имплементирует европейское законодательство.

По словам Путина, если новый договор не будет подписан, Россия готова на год продлить действующий контракт на прокачку топлива.

При этом российский президент уточнил, что транзит газа через Украину должен быть экономически целесообразным.

"Мы давно были готовы к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они никак не могли раскачаться, не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров", - высказался Путин.

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