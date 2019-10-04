В РФ объяснили принцип определения цены на транзит газа через Украину

В РФ хотят формировать цену на газ в соответствии с европейским законодательством

Цена на транзит российского газа через Украину будет формироваться в соответствии с европейским законодательством и действующими в Европе тарифами, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Цена транзита будет определяться в соответствии с этим законодательством. И это не стоимость прокачки за тысячу кубических метров газа и за сто километров, как это было ранее, — это будет цена, связанная с входом в газотранспортную систему и выходом", — пояснил российский чиновник.

Вместе с тем он уточнил, что вопрос формирования цены транзита газа не обсуждался на переговорах.

"Это всё считается и оценивается с точки зрения конкуренции с другими газотранспортными системами... И это будет в рамках существующих тарифов, которые действуют сегодня в Европе", — добавил Новак в эфире Business FM.

Читайте такжеПочему Путин согласился продлить транзит газа через Украину

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности подписать с Украиной контракт по газу.