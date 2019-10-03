Какой смысл в контрактах: в Нафтогазе ответили Путину по транзиту газа

ГТС / УНИАН

В НАК Нафтогаз – Украина отреагировали на слова президента Российской Федерации Владимира Путина относительно контракта о транзите газа. Директор компании Юрий Витренко объяснил, где скрыта уловка Кремля в этом предложении.

По его словам, Россия предложила подписать контракт на транзит по европейским правилам, потому что в Кремле решили, что Украина не успеет внедрить эти нормы до истечения действующего договора.

"Именно поэтому Путин и говорит, что если Украина не успеет, то Россия может просто продлить действие текущего контракта. Но... Есть даже несколько "но", - написал Витренко в Facebook.

Он указал, что Кабмин заявил о своевременном внедрении требуемых стандартов до конца года. Кроме того, директор Нафтогаза напомнил о существовании так называемых своп операций. Также он напомнил, что Газпром настаивает на том, чтобы Нафтогаз отказался от победы в Стокгольмском арбитраже и от миллионных выплат.

"Какой тогда смысл в контрактах, если одна из сторон может нарушать его условия и не нести за это никакой ответственности? Ну и, в-четвертых, на последней встрече российская сторона подняла вопрос поставок газа в Украину, и настаивает, что этот вопрос должен быть первостепенным в отношении к транзиту. Как будет этот вопрос решаться?" - возмутился Витренко.

Представитель Нафтогаза напомнил, что российский монополист и на сегодняшний день не выполняет свои обязанности, хотя ранее подписанный контракт еще не утратил своей силы.

Напомним, что ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что российский монополист продлит контракт с Украиной, но не на долго.