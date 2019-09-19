Газпром признался, в чем заключается план Б что до транзита газа через Украину

По словам Миллера, есть риски, что Украина не сможет к 1 января 2020 года имплементировать Третий энергопакет.
У Газпрома есть план Б в вопросе транзита газа через Украину. В чем его суть, объяснил глава Газпрома Алексей Миллер.
Российский монополист, по запасному плану, продлит действующий контракт с украинской стороной – но этот контракт не будет долгосрочным.
По словам Миллера, есть риски, что Украина не сможет к 1 января 2020 года имплементировать Третий энергопакет. Киев не успеет создать независимого регулятора и независимого сертифицированного газотранспортного оператора.
"…в этом случае рассматривается план Б — продление действующего контракта на какой-то короткий промежуток времени", — пояснил лидер Газпрома в эфире Россия 24.
Как сообщалось, Газпром вынудили сохранить транзит через Украину. Вердикт суда не даст возможности российской компании увильнуть от транзита через Украину с 2020 года.
Читайте такжеНаживка для дураков: чем Украине грозит скидка на российский газРанее эксперт назвал главное условие для газовых договоренностей с РФ. Нынешнее руководство Нафтогаза не сможет договориться с Газпромом, уверен экономический эксперт Александр Охрименко.
Напомним, представитель президента в Кабмине Андрей Герус рассказал, как Украина ожидает конец транзита газа из РФ в Европу. Газпрому в вопросе транзита газа без Украины не обойтись. Но это ненадолго, отметил эксперт.