Новые платежки под елку: украинцев предупредили о росте тарифов на газ

Суммы в коммунальных платежках вырастут, уверяют эксперты

После того, как в правительстве анонсировали рыночную стоимость газа, многие украинцы с опаской ждут новые платежки за коммуналку.

Как рассказал в комментарии ТСН генеральный директор независимого провайдера энергии Владимир Шведкий, цену должен диктовать только рынок, однако пока цена зарегулирована, не выгодно коммерческим поставщикам выходить на газовый рынок.

"Произойти это должно уже от января 2020 года. Поэтому под новогоднюю елку суммы в платежках точно вырастут", - говорится в материале.

Читайте также"Цена скакнет": экс-министр рассказал, когда ждать подорожания газаПо прогнозам заместителя начальника Департамента энергоэффективности НАК Нафтогаз Украины Алексея Хабатюка, зимой однозначно цена будет двигаться вверх из-за роста спроса в Евросоюзе.

Из-за того, что облгазы выторговали себе новые тарифы за транспортировку газа, которые начнут действовать с ноября, в ряде областей стоит ждать нового подорожания.

"Например, для винничан цена подскочит втрое. Если семья живет в частном доме и за сезон сжигает две тысячи кубов газа, то транзит каждого подорожает на две гривны: с 60 копеек до 2,5 грн за куб. За сезон семья заплатит на 4 тысячи гривен больше. На Закарпатье тариф повысили на гривну. За две тысячи кубов тамошняя семья заплатит на две тысячи гривен больше. Меньше всего подорожание ощутят в Кременчуге. Там тариф подскочил всего на 11 копеек", - подчеркивается в сюжете.

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"В Киеве рост будет на 15%, а есть города, где в 3,5 раза. Например, в Гадяче", – рассказала координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети Опора Татьяна Бойко.

Как известно премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет вмешиваться своими административными решениями в ценообразование - в частности, это касается и энергоносителей.