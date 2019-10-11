Украинцам повышают тарифы на газ до "рыночной цены"

Цены на газ для населения Украина повышает с 1 января 2020

Цена на газ для населения с 2020 года в Украине взлетает вверх.

Людям уже пообещали промышленные тарифы на газ: Украина для населения взвинчивает цены до "рыночного уровня".

"Как будет с января. Цена будет рыночной. Она определяется как среднее арифметическое по цене для промышленности. А там у нас абсолютно рыночные цены", – цитирует РБК-Украина слова директора ООО Газоснабжающая компания Нафтогаза Максима Рабиновича.

Он пояснил, что на данный момент Нафтогаз цену голубого топлива для украинцев не определяет – НАК лишь выбирает наименьший из предложенных ему четырех показателей. А вот цена на газ для населения с 1 января 2020 года в Украине поменяется – в сторону увеличения. Это написано в законе, отменяющем с 1 января специальные обязательства Нафтогаза.

Напомним:

у Украины есть договоренности с МВФ, что цены на газ для населения с 1 января 2020 должны вырасти до 12 300 грн за тысячу кубов.

единственный шанс на удешевление – если газ в Европе дешевеет, то Украина, закупив его за меньшие деньги, может снизить тариф для населения, не нарушая договоренности с Фондом.

Ранее эксперт назвал метод снижения цен на газ. Правительство имеет все возможности зафиксировать летнюю цену на газ, считает Валентин Землянский.

При этом в сентябре 2019 глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус заявлял, что тарифы на газ для населения будут снижены на 115 грн за тысячу кубов уже в сентябре.

Как сообщалось, с началом отопительного сезона, который, по мнению экспертов, может оказаться под угрозой срыва, снова подорожают ЖКХ-тарифы. Так, в сентябре уже вышла целая серия постановлений НКРЭКУ, которыми были утверждены повышенные тарифы на воду.