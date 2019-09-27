Снять вопрос с тарифами: эксперт назвал метод снижения цен на газ

Эксперт назвал метод снижения цен на газ

В Украине существует возможность снижения цены на газ для внутреннего потребления, заявил экономический эксперт Валентин Землянский.

Вместе с тем, по его мнению, такие действия войдут в противоречие с договоренностями Украины с МВФ.

"Правительство имеет все возможности зафиксировать летнюю цену, с которой вышел Нафтогаз со своей акцией, сняв вопрос до конца отопительного сезона", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

По его мнению, еще одним шагом, который должно сделать правительство –пересмотреть тарифы на горячую воду и тепло по нынешней средневзвешенной цене в 6,5 тысяч гривен за тысячу кубометров, которые рассчитывались по цене газа 8,5 тысяч гривен за тысячу кубометров.

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Как известно премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет вмешиваться своими административными решениями в ценообразование - в частности, это касается и энергоносителей.