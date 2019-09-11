Эксперт рассказал, как правительству радикально решить вопрос с тарифами на газ

Газовая конфорка / РИА Новости Украина

Инициатива НАК Нафтогаз Украины о закупке газа по летним ценам перед отопительным сезоном не вызывает доверия у потребителей, заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

"Кабмин может абсолютно спокойно эту ситуацию разрешить Он может зафиксировать и снять с повестки дня тарифный вопрос на этот сезон, а далее Кабмин вместе с радой может определить формулу ценообразования, которая будет наиболее приемлема в следующем году", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Эксперт также подчеркнул, что в Украине цена на газ снижается согласно постановлению правительства Владимира Гройсмана, а новая власть не имеет к этому отношения.

Читайте также"Может подфартить": в Кабмине заговорили о снижении коммунальных тарифов"Снижение происходит естественным путем из-за снижения цен на импортный газ на европейских рынках. Если бы правительство Гончарука приняло бы революционное постановление, меняющее тарифообразование и закрепленное нормативно, то это была бы заслуга нового правительства, но они пытаются себе приписать несуществующие заслуги", - добавил эксперт.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет вмешиваться своими административными решениями в ценообразование - в частности, это касается и энергоносителей.