Эксперт рассказал, как правительству радикально решить вопрос с тарифами на газ

11 сентября 2019, 01:08

Новая власть не имеет отношения к снижению цен на газ, подчеркнул Валентин Землянский.

Газовая конфорка
Газовая конфорка / РИА Новости Украина

Инициатива НАК Нафтогаз Украины о закупке газа по летним ценам перед отопительным сезоном не вызывает доверия у потребителей, заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

"Кабмин может абсолютно спокойно эту ситуацию разрешить Он может зафиксировать и снять с повестки дня тарифный вопрос на этот сезон, а далее Кабмин вместе с радой может определить формулу ценообразования, которая будет наиболее приемлема в следующем году", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Эксперт также подчеркнул, что в Украине цена на газ снижается согласно постановлению правительства Владимира Гройсмана, а новая власть не имеет к этому отношения.

Читайте также"Может подфартить": в Кабмине заговорили о снижении коммунальных тарифов"Снижение происходит естественным путем из-за снижения цен на импортный газ на европейских рынках. Если бы правительство Гончарука приняло бы революционное постановление, меняющее тарифообразование и закрепленное нормативно, то это была бы заслуга нового правительства, но они пытаются себе приписать несуществующие заслуги", - добавил эксперт.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет вмешиваться своими административными решениями в ценообразование - в частности, это касается и энергоносителей.

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Кабмин коммуналка тарифы на газ Валентин Землянский
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