Дешевле на 115 гривен: в Раде анонсировали снижение тарифов на газ для населения

Тарифы на газ 2019 года будут ниже, чем год назад / Фото: УНИАН

Тарифы на газ для населения будут снижены на 115 гривен за тысячу кубометров уже в сентябре. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте.

"Сегодня поднимался вопрос по тарифам на газ. Я хочу сообщить, что, согласно последней информации, для населения в сентябре цена газа будет снижена примерно на 115 гривен за 1000 кубических метров", - цитирует Геруса РБК-Украина.

По его словам, за последние 5 месяцев снижение цены на газ для населения составляет примерно 30%.

"Поэтому в этом сентябре газ для населения будет дешевле, чем он был в сентябре прошлого года", - добавил Герус.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет вмешиваться своими административными решениями в ценообразование - в частности, это касается и энергоносителей.

Как сообщал Главред, запасы газа в украинских подземных хранилищах превысили семилетний максимум – сейчас в "подземках" уже более 18,7 млрд куб м газа. НАК Нафтогаз Украины продолжает накачивать по 78 млн куб м газа в сутки. Таким образом накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.