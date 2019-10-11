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Будем платить больше: в Украине изменятся тарифы на воду

11 октября 2019, 10:49

Перед началом отопительного сезона тарифы на воду традиционно ползут вверх.

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В Киеве подорожание воды составит примерно 7%

С началом отопительного сезона, который, по мнению экспертов, может оказаться под угрозой срыва, снова подорожают тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

В частности, перед зимним сезоном Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересматривает тарифы на воду, водоотвод и отопление. В сентябре уже вышла целая серия постановлений НКРЭКУ, которыми были утверждены повышенные тарифы на воду.

На сколько изменились тарифы в целом или в среднем, оценить сложно – суммы в платежках зависят от ситуации на местах, пишет Сегодня.  Например, Киевводоканал анонсировал, что тариф на воду для бытовых потребителей повысится с 9,01 до 9,62 грн, на водоотвод – с 7,97 до 8,51 грн за кубометр. Таким образом, подорожание составит примерно 7%.

Тарифы Житомирводоканала выросли всего на 4%: вода – с 7,27 до 7,85 грн за кубометр, водоотвод – с 8,19 до 8,64 грн (без учета НДС). Винницаоблводоканал повысил тарифы на 7%: за холодную воду – с 8,05 до 8,6 грн и за водоотвод – с 4,89 до 5,22 грн кубометр. А тариф Днепрводоканала на воду поднялся сразу на 21% (с 7,56 до 9,17 грн), а на водоотвод – аж на 25% (с 4,98 до 6,21 грн за кубометр).

Стоит отметить, что в ряде регионов новые тарифы еще не утверждены, но местные водоканалы уже предупреждают клиентов, что они повысятся.

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Напомним, аналитик Петр Олещук предупредил о рисках накануне отопительного сезона. По его словам, "вся Украина может превратиться в Смелу". 

Как сообщал Главред, экономический эксперт Валентин Землянский считает, что в Украине существует возможность снижения цены на газ для внутреннего потребления

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