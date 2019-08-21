"Золотой" сюрприз: назван новый тариф на воду в Киеве

Назван новый тариф на воду в Киеве / Униан

Киевводоканал намерен поднять тариф на водоснабжение и водоотвод для киевлян на 6% – до 21,593 грн за куб воды.

На данный момент тариф на водоснабжение и водоотвод в Киеве установлен на уровне 20,376 грн за 1 куб (включая 3,396 грн НДС).

На сайте компании свое решение объяснили введением в работу рынка электроэнергии, что увеличило затраты на электричество. Во-вторых, пожаловались в столичном водоканале, у них выросли налоги на землю, а их сотрудникам нужно поднять зарплаты.

В связи с этим они предлагают для потребителей Киева тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу установить в размере 21,593 грн (включая НДС 3,599 грн) за куб, из них:

12,161 грн (НДС – 2,027 грн) за куб водоснабжения;

9,432 грн (НДС – 1,572 грн) за куб водоотведения.

Ранее сообщалось, что в Украине с 20 августа в некоторых областных центрах, в частности, в Ужгороде, Житомире, Сумах и в других городах, водоканалы могут заявить о переходе на почасовую подачу воды потребителям.