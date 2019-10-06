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"Вся Украина превратится в Смелу": эксперт предупредил о рисках накануне отопительного сезона

6 октября 2019, 04:45

Украинцы ждали от новой власти снижения тарифов, напомнил Петр Олещук.

Отопление, тепло
Украинцы ждали от новой власти снижения тарифов, напомнил эксперт

В случае остановки контракта на транзит российского газа через территорию Украины, вероятно повторение ситуация, когда власти обратились с призывом "Прикрути" к потребителям, заявил аналитик Петр Олещук.

"Но одно дело прикручивать в марте и совсем другое дело в декабре. Не превратиться ли в этой ситуации Украина в большую Смелу", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

Он напомнил, что "электоральная революция" на выборах в Украине произошла из-за того, что избиратели ждали конкретных результатов, в частности, снижения тарифов, которого до сих пор не произошло.

"Зимой могут наложиться несколько факторов: очевидно будет повышение цены на газ, также вероятна остановка транзита российского газа и ожидания от снижения цены на газ, которая будет расти", - предупредил эксперт.

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Напомним, в ноябре 2018 года в Смеле ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. Учебные заведения города ушли на каникулы, без тепла остались жилые дома, больницы, детсады и школы. Город тогда не получил от Нафтогаза номинации на газ из-за долга в размере 85 млн грн.

отопление тарифы на газ транзит газа Петр Олещук
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