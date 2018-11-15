Смела - очередное невыполненное обещание Порошенко

Поставки газа и тепла в Смеле до сих не возобновлены и пломбы не сорваны
Еще одно невыполненное обязательство президента:
"сорвать пломбу и дать немедленно тепло и газ в городе Смила".
Поставки газа и тепла в Смиле до сих не возобновлены и "пломбы не сорваны".
Напомню, что поток невыполненных обещаний начался с брусчатки:
1) 26.01.2014: За сутки восстановить брусчатку на улице Грушевского и отремонтировать стадион "Динамо"
2) 31.03.2014: В случае избрания Президентом, в первую очередь внесет в Верховную Раду законопроект о парламентской оппозиции
3) 31.03.2014: В 2014 году выборы в ВРУ состоятся по открытым спискам
4) 31.03.2014: После избрания Президентом перекроет все оффшоры
5) 02.04.2014: Продать Roshen, если станет Президентом
6) 12.04.2014: Построить в Житомире фонтан "лучше винницкого"
7) 13.04.2014: Продать весь бизнес, кроме 5 канала
8) 13.04.2014: В ближайшее время конвертировать все валютные кредиты в гривну
9) 24.04.2014: В случае избрания президентом, одним из первых будет внесен законопроект о референдуме
10) 28.04.2014: Вернуть курс к отметке не выше 10 гривен за 1 доллар
11) 02.05.2014: В первую очередь посетить Донецк и Луганск после победы на выборах Президента
12) 10.05.2014: Достичь энергонезависимости через 2 года
13) 23.05.2015: Выплачивать участникам боевых действий 1000 грн в день и застраховать на 1 млн грн
14) 26.05.2014: АТО будет длиться несколько часов
15) 07.06.2014: Подписать новый международный договор, взамен Будапештского меморандума
16) 29.12.2014: Украина будет покупать уголь на Донбассе и в дальнейшем
17) 04.03.2015: На территории Донецкого аэропорта будет размещен пункт мониторинга ОБСЕ
18) 20.03.2015: Государственное управление делами будет сокращать свои расходы
19) 05.06.2015: Стратегия возвращения Крыма будет представлена в ближайшее время
20) 05.06.2015: В Украине будет открытый офис поддержки ООН
21) 10.07.2015: В ближайшее время завершатся операции по задержанию преступников, которые занимаются незаконной добычей янтаря
22) 04.10.2015: Перемещенные лица получат возможность голосовать на местных выборах
23) 01.11.2015: В ближайшее время будут обнародованы фамилии тех, кто будет привлечен к ответственности за коррупцию
24) 10.03.2016: Вернуть Донбасс в течение года
25) 16.02.2017: Найти оптимальные пути разблокирования поставок угля с ОРДЛО
26) 15.09.2017: Ялтинская конференция "YES" в 2018 году будет проведена в Ялте