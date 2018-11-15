Смела - очередное невыполненное обещание Порошенко

Еще одно невыполненное обязательство президента:

"сорвать пломбу и дать немедленно тепло и газ в городе Смила".

Поставки газа и тепла в Смиле до сих не возобновлены и "пломбы не сорваны".

Напомню, что поток невыполненных обещаний начался с брусчатки:

1) 26.01.2014: За сутки восстановить брусчатку на улице Грушевского и отремонтировать стадион "Динамо"

2) 31.03.2014: В случае избрания Президентом, в первую очередь внесет в Верховную Раду законопроект о парламентской оппозиции

3) 31.03.2014: В 2014 году выборы в ВРУ состоятся по открытым спискам

4) 31.03.2014: После избрания Президентом перекроет все оффшоры

5) 02.04.2014: Продать Roshen, если станет Президентом

6) 12.04.2014: Построить в Житомире фонтан "лучше винницкого"

7) 13.04.2014: Продать весь бизнес, кроме 5 канала

8) 13.04.2014: В ближайшее время конвертировать все валютные кредиты в гривну

9) 24.04.2014: В случае избрания президентом, одним из первых будет внесен законопроект о референдуме

10) 28.04.2014: Вернуть курс к отметке не выше 10 гривен за 1 доллар

11) 02.05.2014: В первую очередь посетить Донецк и Луганск после победы на выборах Президента

12) 10.05.2014: Достичь энергонезависимости через 2 года

13) 23.05.2015: Выплачивать участникам боевых действий 1000 грн в день и застраховать на 1 млн грн

14) 26.05.2014: АТО будет длиться несколько часов

15) 07.06.2014: Подписать новый международный договор, взамен Будапештского меморандума

16) 29.12.2014: Украина будет покупать уголь на Донбассе и в дальнейшем

17) 04.03.2015: На территории Донецкого аэропорта будет размещен пункт мониторинга ОБСЕ

18) 20.03.2015: Государственное управление делами будет сокращать свои расходы

19) 05.06.2015: Стратегия возвращения Крыма будет представлена в ближайшее время

20) 05.06.2015: В Украине будет открытый офис поддержки ООН

21) 10.07.2015: В ближайшее время завершатся операции по задержанию преступников, которые занимаются незаконной добычей янтаря

22) 04.10.2015: Перемещенные лица получат возможность голосовать на местных выборах

23) 01.11.2015: В ближайшее время будут обнародованы фамилии тех, кто будет привлечен к ответственности за коррупцию

24) 10.03.2016: Вернуть Донбасс в течение года

25) 16.02.2017: Найти оптимальные пути разблокирования поставок угля с ОРДЛО

26) 15.09.2017: Ялтинская конференция "YES" в 2018 году будет проведена в Ялте