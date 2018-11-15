"Это не дело президента": Порошенко прокомментировал отсутствие отопления в Смеле

Порошенко и Гройсман уже высказались по поводу отсутствия отопления в Смеле

Украинский президент Петр Порошенко прокомментировал отсутствие отопления в городе Смела Черкасской области, где возмущенные люди уже жгут шины, а для их усмирения направили дополнительные отряды полиции.

Подготовкой к зиме должны были заниматься местные власти, отметил глава Украины. И добавил, что отопление в городах – прямая ответственность мэров.

"Если депутаты или мэр на сегодня не могут принять это решение, я хочу подчеркнуть, что крутить вентиль – это не дело президента, я этим не занимался и заниматься не буду. Как глава государства я не дам нарушать права граждан", – заявил Порошенко.

Гарант потребовал от правоохранителей отреагировать на действия чиновников, виновных в ЧП. При этом он отметил, что ему "все равно, кто виноват в ЧП в Смеле".

"Если кто-то в Смеле или в Киеве не может принять решение, боится сорвать пломбу – я принимаю. Даю вам несколько часов на то, чтобы мне доложить, что тепло запущено и газ пошел", – заявил президент.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман возмутился, что ему пришлось самостоятельно заниматься проблемами подачи тепла в Кривом Роге, Павлограде и Херсоне, в то время как, по его мнению, этим должны заниматься местные власти.

Проблемы с отоплением сейчас есть в Кривом Роге, Херсонской области, Смеле, Северодонецке и Шепетовке. Предприятия-поставщики в этих регионах рассчитались с "Нафтогазом" менее чем за 90% использованного газа.

Напомним, жители Смелы требуют возвратить отопление и привлечь к ответственности руководство компании "Смелаэнергоинвест" (с 2011 по 2017 - теплопоставщик города), оставившее многомиллионные долги. Часть горожан устроила акцию протеста возле здания ПАТ "Чекрассыгаз", где они жгли покрышки.

Госкомпания-монополист в отрасли теплоэнергетики, "Нафтогаз", устранилась от проблемы с теплом в Смеле. НАК ожидает, что местные власти "перебросят" долговые обязательства предыдущего поставщика услуг.

Как сообщалось, 19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена вырастет на 23,5% и для газоснабжающих компаний составит 8550 гривен за тысячу кубометров.