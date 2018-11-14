"Ситуация критическая": "Нафтогаз" устранился от проблемы с теплом в Смеле

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КП "Павлоградтеплоэнерго" и Днепровская ТЭЦ получили номинации (заланированный к подаче объем газа. - Прим.) на газ и могут предоставить услуги по отоплению и горячему водоснабжению жителям городов Павлоград и Каменское.

Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза" в Facebook.

"Есть очень положительные новости по Павлограду и Каменскому - двум городам, расположенным в Днепропетровской области. В обоих случаях очень эффективно сработали местные органы самоуправления... Как результат - сегодня и "Павлоградтеплоэнерго" имеет номинации и может законно предоставить услуги по отоплению и горячему водоснабжению жителям, также номинации получила Днепровская ТЭЦ, расположенная на территории общины города Каменское", - сказано в сообщении.

Что касается ситуации с отоплением в городе Смела Черкасской области, то там ситуация остается "критической и неприемлемой", отметили в НАК.

Отмечается, что решением проблемы местный горсовет должен заняться на сессии в четверг, 15 ноября.

НАК ожидает, в частности, что власти Смелы "перебросят" долговые обязательства предыдущего поставщика услуг по теплоснабжению на коммунальное предприятие.

"Это прямая норма закона, и пока это не будет решено, мы не имеем законных оснований двигаться дальше", - заявили в "Нафтогазе".

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман возмутился, что ему пришлось самостоятельно заниматься проблемами подачи тепла в Кривом Роге, Павлограде и Херсоне, в то время как, по его мнению, этим должны заниматься местные власти.

Проблемы с отоплением сейчас есть в Кривом Роге, Херсонской области, Смеле, Северодонецке и Шепетовке. Предприятия-поставщики в этих регионах рассчитались с "Нафтогазом" менее чем за 90 процентов использованного газа.

19 октября Кабмин поднял цены на газ для населения. С 1 ноября цена вырастет на 23,5 процента и для газоснабжающих компаний составит 8550 гривен за тысячу кубометров.