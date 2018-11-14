"Общество на грани": украинцы грозят митингом из-за отсутствия тепла в квартирах

Украинцы грозят митингом из-за отсутствия тепла в квартирах / kiyany.obozrevatel.com

Украинцы грозят властям акциями протеста из-за срыва отопительного сезона в ряде городов Украины.

В частности, мэр украинской Смелы Алексей Цыбко заявил, что "ситуация катастрофическая, с каждым днем температура становится ниже".

"Ситуация катастрофическая, с каждым днем температура становится меньше. Мы слили воду из системы отопления. В Кабмине я бы хотел обратиться к правительству и сказать, что общество на грани социального срыва и сегодня командировали своего городского голову на переговоры", - сказал он в эфире 112 Украина.

Читайте также"Близки к катастрофе": эксперт оценил масштаб проблемы с отоплениемОн рассказал, что в отопительный сезон не могут войти не только город Смела, но и Кривой Рог в Днепропетровской области. Всему виной долги перед "Нафтогазом": из-за них города и остались без газа.

"Жители населенных пунктов намерены сегодня устроить митинг в центре Киева", – предупредил Цыбко.

Ранее 14 ноября в Печерском районе Киева жители одного из многоквартирных домов устроили акцию протеста из-за отсутствия отопления. По словам протестующих, в их квартирах до сих пор не включили отопление. В этом они обвиняют жилищно-эксплуатационную контору, а также Министерство регионального развития, которому подчиняется контора.

Кроме того, с 14 по 17 ноября в 13 школах Херсона будет приостановлен учебный процесс, а учащихся отправят на незапланированные каникулы из-за проблем с отоплением. В Херсонской ОГА подчеркнули, что проблемы с отоплением в городе возникли из-за бюрократических трудностей.