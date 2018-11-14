Нет отопления: в центре Киева местные жители перекрыли дорогу

В центре Киева люди перекрыли дорогу из-за отсутствия отопления / tt.inf.ua

В Печерском районе Киева жители одного из многоквартирных домов устроили акцию протеста из-за отсутствия отопления.

Акция проходила в центре столицы — на бульваре Леси Украинки, сообщает ТТ-инфо.

По данным агентства, участники акции перекрыли дорогу на регулируемом пешеходном переходе, беспрерывно ходили по проезжей части с плакатами в руках, из-за чего образовалась пробка.

"По словам протестующих, в их квартирах до сих пор не включили отопление. В этом они обвиняют жилищно-эксплуатационную контору, а также Министерство регионального развития, которому подчиняется контора", — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Виноградаре несколько домов остались без отопления, жители вышли на акцию протеста. В городе Смела Черкасской области и в Шепетовке на Хмельнитчине не включили отопление. Также проблемы с подачей тепла в дома возникли в Кривом Роге Днепропетровской области и в Херсоне.