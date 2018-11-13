Детей отправили на каникулы: еще один крупный город Украины замерзает без отопления

В Херсоне половина многоквартирных домов остаются без тепла / visti.ks.ua

С 14 по 17 ноября в 13 школах Херсона будет приостановлен учебный процесс, а учащихся отправят на незапланированные каникулы из-за проблем с отоплением.

Как говорится в сообщении пресс-службы Херсонского горсовета, детские сады будут работать в обычном режиме, но с установлением обогревательных устройств в игровых и спальных комнатах.

В Херсонской ОГА подчеркнули, что проблемы с отоплением в городе возникли из-за бюрократических трудностей.

"48% Херсона обеспечивает (теплом) ГП „Херсонская ТЭЦ", которое, к сожалению, не имеет номинаций на потребление газа для нужд населения с целью предоставления тепла. Каждый год мы сталкиваемся с тем, что ГП не может получить номинаций на газ, соответственно в ручном порядке, буквально на отношениях с правительством, которое давит на „Нафтогаз", мы потом получаем номинации. В 14:00 у нас заседает региональная комиссия Херсонской области, на которой мы принимаем решение открывать засовы и давать газ на отопление. Газа хватает", — заявил глава ОГА Андрей Гордеев в комментарии каналу 112 Украина.

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Как уточнили в пресс-службе Херсонского горсовета, по состоянию на 13 ноября, АО "Херсонская ТЭЦ" не начала поставки теплоносителя, при этом в областном центре 588 многоквартирных жилых домов (около половины от общего количества), а также 31 школа и детский сад не отапливаются из-за долгов местной ТЭЦ перед компаний "Нафтогаз Украины" за поставленный газ.

Руководитель ТЭЦ Виктор Судак утверждает, что проблемы предприятия обусловлены многолетним заниженным тарифом на теплоснабжение от ТЭЦ, из-за чего на сегодняшний день у предприятия возник долг за потребленный газ в размере 61 млн грн. Из-за этого НАК "Нафтогаз Украины" не выделяет предприятию лимиты (номинацию) на газ.

По данным горсовета, сегодня президент Петр Порошенко должен провести совещание по вопросу предоставления номинаций нескольким госпредприятиям Украины, в том числе, для Херсонской ТЭЦ.

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В свою очередь заместитель председателя Херсонской ОГА Александр Адамчик на своей странице в Facebook сообщил, что областная власть не исключает возможности распорядиться под свою ответственность о начале работы ТЭЦ.

"Херсонская ТЭЦ вместе с ОГА сделала все и даже больше для того, чтобы получить номинацию на газ. Сейчас вопрос полностью зависит от "Нафтогаза" и вовсе непонятного промедления его руководства в этом вопросе. Кстати, ни одна из ТЭЦ, которая находится в ведении Фонда госимущества, не получила номинаций на газ. А теперь - самое главное. Считаю, что в дальнейшем мириться с холодом в домах жителей Херсона, мягко говоря, недопустимо, поэтому собираем комиссию и начинаем отопительный сезон без номинаций", - написал Адамчик.

Кроме ТЭЦ, Херсон отапливает городское коммунальное предприятие "Теплоэнерго" (621 многоквартирный дом); также незначительное количество жилого фонда областного центра с населением около 0,35 млн человек, отапливают частные предприятия "Херсонтеплогенерация" и "Теплосервис".

По данным Гидрометцентра, сегодня ночью температура в Херсоне опускалась до минус 4-х градусов, днем – до плюс 4-х градусов по Цельсию.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в городах Украины вводят ЧП из-за отсутствия отопления.