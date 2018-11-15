В бунтующую из-за отсутствия отопления Смелу направили дополнительные отряды полиции

Горящие шины в Смеле / facebook.com/"Смела новости Сміла - новини"

Руководство Нацполиции направило дополнительное количество сотрудников в город Смела, что на Черкасчине, в котором в последние дни отключено отопление и объявлен режим чрезвычайного происшествия.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы полиции региона. "В связи с осложненной ситуацией, которая сложилась в городе Смела и с целью недопущения дестабилизации оперативной обстановки в город направленны допольнительніе силы, которые будут нацелены на патрулирование улиц города, особенно в ночное время", − говорится в сообщении.

В городе дислоцируют работников Шполянского, Каменского и Чигиринского отделений полиции, сотрудники Управления превентивной деятельности, батальона полиции особого назначения, кинологического центра, взрывотехнической службы и Главка патрульной полиции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что жители Смелы требуют возвратить отопление и привлечь к ответственности руководство компании "Смелаэнергоинвест", которое с 2011-го было теплопоставщиком города и оставило многомиллионные долги. Часть горожан устроила акцию протеста с подпалом покрышек возле здания ПАТ "Чекрассыгаз".

Госкомпания-монополист в отрасли теплоэнергетики, "Нафтогаз", устранилась от проблемы с теплом в Смеле.