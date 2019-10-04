Эксперт предупредил о рисках срыва отопительного сезона

Дмитрий Марунич рассказал о предпосылках для дефицита газа

Риски перед началом отопительного сезона в Украине остаются прежними, заявил эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Марунич.

По его мнению, одним из рисков являются миллиардные долги распределительных компаний перед Нафтогазом.

Он считает, что в значительной мере это произошло из-за того, что этим компаниям Нафтогаз создал искусственную задолженность, а решением может стать списание долгов.

"В случае длительного прекращения транзита российского газа, даже при больших запасах в хранилищах, при холодной погоде в конце февраля марте есть объективные предпосылки для дефицита газа ведь нечем будет их пополнить", - добавил эксперт в комментарии на канале 112 Украина.

Напомним, ранее эксперт Валентин Землянский объяснил отказ украинцев от газа и переход на дровяное отопление.