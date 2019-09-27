Стало известно, когда в Киеве начнут включать отопление

Объекты социальной инфраструктуры начнут подключать к подаче тепла

С понедельника, 30 сентября, по соответствующим киевские городские власти намерены начать подачу тепла на объекты социальной сферы по заявкам учреждений, сообщил в ходе расширенной коллегии Киевской горгосадминистрации первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Сегодня будут представлены Киевскому городскому председателю на подпись два распоряжения в части начала отопительного сезона. Мы готовы. И также о теплообеспечении объектов социальной сферы, это имеется в виду не только бюджетной, но и всех, кто хочет подключиться к теплоносителю. У нас будет возможность это сделать по соответствующим заявкам, начиная с 30 сентября. То есть, практически, с понедельника можно будет подключиться к подаче тепла", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в Минсоцполитики рассказали об очередных изменениях относительно тарифов на тепло.