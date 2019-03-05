Тарифы на тепло: в Минсоцполитики рассказали об очередных изменениях

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Украинское правительство планирует установить в стране максимальный тариф на централизованное отопление.

Такое заявление сделал во время селекторного совещания в Кабмине заявил глава Минсоцполитики Андрей Рева. По словам чиновника, в стране еще наблюдаются случаи, когда поставщики тепла устанавливают большие цены на теплоноситель.

"Если кто-то думает, что государство будет это оплачивать, то он ошибается. Мы проведем анализ и установим граничный тариф для Украины. Если кто-то думает, что за счет бюджетных средств он будет покрывать свою бесхозяйственность, то этот период закончился", − заявил Рева.

Напомним, ранее Главред подготовил материал по поводу того, сколько придется платить украинцам за тепло и воду по новым тарифам-2019.