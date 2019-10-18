В Нафтогазе ответили Газпрому: анонсировали иск на $11 млрд

Газпром / Vestifinance

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины собирается предъявить российскому Газпрому исковые требования на сумму 11 млрд долларов.

Таким образом исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко прокомментировал заявление главы Газпрома Алексея Миллера о том, что условием продления транзитного контракта с Украиной является отказ НАКа от своего выигрыша в Стокгольмском арбитраже.

Он подчеркнул, что новый иск, который планируется подать в ноябре, станет компенсацией за возможное прекращение транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Читайте такжеРазборки в Стокгольмском арбитраже: Нафтогаз насчитал Газпрому пеню на $257 млн"С другой стороны, хорошо, что я об этом начал говорить заранее, чтобы была возможность подготовиться. И хорошо, что 1 ноября мы вышлем Газпрому наши исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита", - написал Витренко в Facebook.

Напомним, в Нафтогазе заявляли о том, что Россия предложила подписать контракт на транзит по европейским правилам, потому что в Кремле решили, что Украина не успеет внедрить эти нормы до истечения действующего договора.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что российский монополист продлит контракт с Украиной, но не на долго.