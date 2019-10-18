В Нафтогазе ответили Газпрому: анонсировали иск на $11 млрд

Юрий Витренко прокомментировал заявление главы Газпрома Алексея Миллера.
Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины собирается предъявить российскому Газпрому исковые требования на сумму 11 млрд долларов.
Таким образом исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко прокомментировал заявление главы Газпрома Алексея Миллера о том, что условием продления транзитного контракта с Украиной является отказ НАКа от своего выигрыша в Стокгольмском арбитраже.
Он подчеркнул, что новый иск, который планируется подать в ноябре, станет компенсацией за возможное прекращение транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.
Читайте такжеРазборки в Стокгольмском арбитраже: Нафтогаз насчитал Газпрому пеню на $257 млн"С другой стороны, хорошо, что я об этом начал говорить заранее, чтобы была возможность подготовиться. И хорошо, что 1 ноября мы вышлем Газпрому наши исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита", - написал Витренко в Facebook.
Напомним, в Нафтогазе заявляли о том, что Россия предложила подписать контракт на транзит по европейским правилам, потому что в Кремле решили, что Украина не успеет внедрить эти нормы до истечения действующего договора.
Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что российский монополист продлит контракт с Украиной, но не на долго.