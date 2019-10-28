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"Унизительные уступки": в Нафтогазе ответили на требования РФ по транзиту газа

28 октября 2019, 17:36

Юрий Витренко заявил, что вместо газа трубу могут заполнить водородом.

Транзит газа
Транзит газа / Фото: Reuters

Спор относительно продления контракта по транзиту газа через Украину продолжается. По словам исполнительного директора НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко, Российская Федерация требует от украинской стороны пойти на унизительные уступки.

При этом он указал, что Россия не считает трехсторонние консультации по газу переговорами.

"Они называют это "разговорами". Россияне говорят, что для того, чтобы настоящие переговоры начались, Украина должна пойти на определенные уступки. Эти уступки, кроме того, что они определенным образом унизительны, абсолютно нелогичны для Украины", - объяснил Витренко в комментарии 24 каналу.

Так, исполнительный директор Нафтогаза недоумевает в чем ценность контракта, по которому Украине не может защитить свои права.

"Если, например, Украина не будет иметь возможности защитить свои права, предусмотренные контрактом, обратиться в арбитраж и получить компенсацию в случае, если мы будем правы, а "Газпром" - не прав, то возникает вопрос ценности такого контракта. В чем смысл нам отказываться от вполне реальных 3 миллиарда долларов?", - подчеркнул чиновник.

Кроме того, он опасается, что в случае прекращения транзита газа трубу могут заполнить водородом.

"Мы не хотим, чтобы прервался транзит. Мы все делаем для того, чтобы транзит остался, чтобы это было в интересах Украины. Но, к сожалению, российская сторона неоднократно заявляла, что они не видят продолжения транзита газа через Украину. Только после того, как мы подали в Стокгольмский арбитраж, после того, как мы привлекли Европейскую комиссию, российская сторона заявила, что заинтересована в транзите, но искренность таких заявлений сомнительна", - отметил директор НАК.

Также он заявил, что транзит газа давал 3-4% ВВП.

"Это – очень серьезная экономическая потеря. Мы надеемся, что она будет компенсирована через новый Стокгольмский арбитраж, который мы уже начали. Там сумма исковых требований с нашей стороны достигает 12 миллиардов долларов", - подытожил Витренко.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в очередной раз поговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил транзит газа через Украину.

Газпром Нафтогаз Юрий Витренко транзит газа
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