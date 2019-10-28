Транзит газа через Украину: Путин опять звонил советоваться к бундесмаме

Меркель и Путин поговорили по телефону / Reuters

В понедельник, 28 октября, президент России Владимир Путин, который ранее при всех поприставал к президенту Египта, в очередной раз поговорил по телефону с бундесмамой - канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил транзит газа через Украину.

По информации, обсуждение состоялось в рамках проводимой в Брюсселе трехсторонней министерской встречи Россия – ЕС – Украина.

"Состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", — сказано в сообщении на сайте Кремля.

Читайте такжеВ РФ сделали обнадеживающее заявление по транзиту газа через УкраинуНапомним, 20 октября бундесканцлерин ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели разговор в телефонном режиме.

Основной темой беседы стала подготовка к организации саммита стран "Нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция).

Кроме того, Меркель и Путин обсуждали военные конфликты в Сирии и Ливии, а также продолжение транзита газа по территории Украины. В Кремле сообщили, что телефонный разговор состоялся по предложению официального Берлина.

Кроме того, в кремлевской пресс-службе заявили, что во время обсуждения урегулирования ситуации в Украине была подтверждена "важность неукоснительного выполнения" минских договоренностей, в частности тех, которые касаются "формулы Штайнмайера".