Путин при всех поприставал к президенту Египта

Владимир Путин / Скриншот

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился со своим коллегой из Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Традиционно не обошлось без конфуза.

Так, встреча лидеров состоялась в рамках первого экономического форума "Россия - Африка", который проходит в Сочи. Путин во время общения потянулся рукой к президенту Египта. При этом он даже немного вытянул галстук из-под пиджака Абделя Фаттаха.

На опубликованном в Тwitter видео хорошо видно, что глава египетского государства был недоволен таким поведением своего российского коллеги. Он улыбнулся и жестом остановил Путина.

После вчерашнего совпадения с Эрдоганом сегодня галстук Путина совпал с галстуком Ас-Сиси. Совпадение? Не думаем pic.twitter.com/0UZyW96AlG — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 23, 2019

Напомним, что ранее лидер России Владимир Путин презентовал королю Саудовской Аравии Салману бин Абдель-Азизу Аль Сауду милую птичку – кречета, которая обгадил кремлевский пол в самый важный момент.