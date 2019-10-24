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Путин при всех поприставал к президенту Египта

24 октября 2019, 04:29

Главы государств встретились на экономическом форуме в Сочи.

Владимир Путин
Владимир Путин / Скриншот

Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился со своим коллегой из Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Традиционно не обошлось без конфуза.

Так, встреча лидеров состоялась в рамках первого экономического форума "Россия - Африка", который проходит в Сочи. Путин во время общения потянулся рукой к президенту Египта. При этом он даже немного вытянул галстук из-под пиджака Абделя Фаттаха.

На опубликованном в Тwitter видео хорошо видно, что глава египетского государства был недоволен таким поведением своего российского коллеги. Он улыбнулся и жестом остановил Путина.

Напомним, что ранее лидер России Владимир Путин презентовал королю Саудовской Аравии Салману бин Абдель-Азизу Аль Сауду милую птичку – кречета, которая обгадил кремлевский пол в самый важный момент.

Россия Египет видео конфуз Владимир Путин
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