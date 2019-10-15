Обгадился: Путин опозорился с подарком королю Саудовской Аравии

Саудовский король вручил Путину в качестве ответного дара картину.
Лидер России Владимир Путин презентовал королю Саудовской Аравии Салману бин Абдель-Азизу Аль Сауду милую птичку – кречета. Однако с подарком вышел конфуз: кречет обгадил кремлевский пол в самый важный момент – когда ее передавали королю.
Впрочем, не только понос птицы – но и сам символизм подарка вызывает возмущение экспертов.
Соколы у арабов действительно считаются подарком дорогим.
А вот у славян эта птица – предвестник войны, катаклизмов и в некоторых легендах даже воплощение различных демонов.
Как напоминает Телеграм-канал Ладим Ладимыч, Путин когда-то называл себя поклонником Ганди.
"…знал ли Путин, что в Индии коршун олицетворяет долгожительство в его худшем проявлении – дряхлости? Хотя, конечно, уверенно это утверждать нельзя", – отмечает канал.
Тем временем саудовский король уже пообещал дать птичке новое имя. А сам вручил Путину в качестве ответного дара картину.
Напомним, при Путине саудовский оркестр исковеркал гимн России, опубликовано видео. Президент РФ не отреагировал на то, что российский гимн испортили.