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Обгадился: Путин опозорился с подарком королю Саудовской Аравии

15 октября 2019, 20:59

Саудовский король вручил Путину в качестве ответного дара картину.

Путин опозорился с подарком королю Саудовской Аравии
Путин опозорился с подарком королю Саудовской Аравии / Сайт Кремля

Лидер России Владимир Путин презентовал королю Саудовской Аравии Салману бин Абдель-Азизу Аль Сауду милую птичку – кречета. Однако с подарком вышел конфуз: кречет обгадил кремлевский пол в самый важный момент – когда ее передавали королю.

Впрочем, не только понос птицы – но и сам символизм подарка вызывает возмущение экспертов.

Соколы у арабов действительно считаются подарком дорогим.

А вот у славян эта птица – предвестник войны, катаклизмов и в некоторых легендах даже воплощение различных демонов.

Как напоминает Телеграм-канал Ладим Ладимыч, Путин когда-то называл себя поклонником Ганди.

"…знал ли Путин, что в Индии коршун олицетворяет долгожительство в его худшем проявлении – дряхлости? Хотя, конечно, уверенно это утверждать нельзя", – отмечает канал.

Тем временем саудовский король уже пообещал дать птичке новое имя. А сам вручил Путину в качестве ответного дара картину.

Напомним, при Путине саудовский оркестр исковеркал гимн России, опубликовано видео. Президент РФ не отреагировал на то, что российский гимн испортили.

Россия подарок Саудовская Аравия Владимир Путин Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд
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