Обгадился: Путин опозорился с подарком королю Саудовской Аравии

Путин опозорился с подарком королю Саудовской Аравии / Сайт Кремля

Лидер России Владимир Путин презентовал королю Саудовской Аравии Салману бин Абдель-Азизу Аль Сауду милую птичку – кречета. Однако с подарком вышел конфуз: кречет обгадил кремлевский пол в самый важный момент – когда ее передавали королю.

Впрочем, не только понос птицы – но и сам символизм подарка вызывает возмущение экспертов.

Соколы у арабов действительно считаются подарком дорогим.

А вот у славян эта птица – предвестник войны, катаклизмов и в некоторых легендах даже воплощение различных демонов.

Как напоминает Телеграм-канал Ладим Ладимыч, Путин когда-то называл себя поклонником Ганди.

"…знал ли Путин, что в Индии коршун олицетворяет долгожительство в его худшем проявлении – дряхлости? Хотя, конечно, уверенно это утверждать нельзя", – отмечает канал.

Тем временем саудовский король уже пообещал дать птичке новое имя. А сам вручил Путину в качестве ответного дара картину.

Напомним, при Путине саудовский оркестр исковеркал гимн России, опубликовано видео. Президент РФ не отреагировал на то, что российский гимн испортили.