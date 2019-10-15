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При Путине саудовский оркестр исковеркал гимн России, опубликовано видео

15 октября 2019, 10:45

Президент РФ не отреагировал на то, что российский гимн испортили.

Владимир Путин и Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд послушали исковерканный гимн России
Владимир Путин и Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд послушали исковерканный гимн России / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин с официальным визитом посетил Саудовскую Аравию, и при нем исковеркали гимн РФ.

Российский гимн в столице Саудовской Аравии неправильно исполнил саудовский оркестр, свидетельствует видео, опубликованное в Twitter прокремлевским журналистом Дмитрием Смирновым.

Оркестр исполнял гимн России в королевском дворце, вместе с Путиным его слушал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

На видео запечатлено, что российский лидер никак не отреагировал на неправильное исполнение гимна.

Видео, на котором запечатлено, как саудовский оркестр исковеркал гимн России

  • Владимир Путин и Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд Reuters
  • Владимир Путин и Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд Reuters
  • Владимир Путин и Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд Reuters
  • Владимир Путин и Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд Reuters
  • Владимир Путин и Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд Reuters
  • Владимир Путин и Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд Reuters

Ранее российский гимн испортили во время визита Владимира Путина в Египет в 2015 году - египетский оркестр фальшивил.

Справка. Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию и встретился с Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом в праздник Покрова - 14 октября. Предыдущий визит президента РФ в Саудовскую Аравию состоялся в 2007 году.

Россия Саудовская Аравия гимн Владимир Путин Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд
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