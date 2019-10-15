При Путине саудовский оркестр исковеркал гимн России, опубликовано видео

Владимир Путин и Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд послушали исковерканный гимн России / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин с официальным визитом посетил Саудовскую Аравию, и при нем исковеркали гимн РФ.

Российский гимн в столице Саудовской Аравии неправильно исполнил саудовский оркестр, свидетельствует видео, опубликованное в Twitter прокремлевским журналистом Дмитрием Смирновым.

Оркестр исполнял гимн России в королевском дворце, вместе с Путиным его слушал король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

На видео запечатлено, что российский лидер никак не отреагировал на неправильное исполнение гимна.

Видео, на котором запечатлено, как саудовский оркестр исковеркал гимн России

По крайней мере, они старались: Саудовский оркестр пытается сыграть гимн России и борется до конца pic.twitter.com/nEjJqWtkxI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 октября 2019 г.

Ранее российский гимн испортили во время визита Владимира Путина в Египет в 2015 году - египетский оркестр фальшивил.

Справка. Владимир Путин посетил Саудовскую Аравию и встретился с Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом в праздник Покрова - 14 октября. Предыдущий визит президента РФ в Саудовскую Аравию состоялся в 2007 году.