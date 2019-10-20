Позвонила, позвонила: Меркель поговорила по телефону с Путиным - детали беседы

Ангела Меркель и Владимир Путин / ВВС

Бундесканцлерин ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели разговор в телефонном режиме.

Основной темой беседы стала подготовка к организации саммита стран "Гормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция). Об этом сообщает портал DW со ссылкой на представителя федерального правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Кроме того, Меркель и Путин обсуждали военные конфликты в Сирии и Ливии, а также продолжение транзита газа по территории Украины.В Кремле сообщили, что телефонный разговор состоялся по предложению официального Берлина.Кроме того, в кремлевской пресс-службы утверждают, что во время обсуждения урегулирования ситуации в Украине была подтверждена "важность неукоснительного выполнения" минских договоренностей, в частности тех, которые касаются "формулы Штайнмайера".

Напомним, ранее Алексей Венедикторв, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", утверждал, что встреча Владимира Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель в "нормандском формате" состоится в октябре.