"Путинский пуделек" подтвердил: Зеленский, Путин, Меркель и Макрон встретятся в октябре

Меркель, Макрон. Путин и Зеленский встретятся в октября / Reuters

30 сентября, в понедельник, будет согласована дата встречи лидеров нормандской четверки – Ангелы Меркель, Владимира Зеленского, Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

По информации, нормандская встреча состоится в октябре и на ней будет подписана обновлённая дорожная карта, сообщает телеграм-канал Легитимный со ссылкой на источник.

Также сообщается, что о дате могут сообщить позже, но согласуют её именно сегодня, 30 сентября.

Источник пояснил, что президент России Владимир Путин в Париже будет делать такие "движения", чтобы показать всей Европе, что Россия готова идти на всё ради мира на Донбассе.

Добавим, что информацию о предстоящей встрече в нормандском формате подтвердил и Алексей Венедиктов, которого за глаза называют "путинский пуделек".

Отметим, у себя в телеграмме Венедиктов также написал, что в Париже сегодня Путин опять вернется в разговоре с Макроном и Штанмайером к "формуле Штанмайера".

Напомним:

25 сентбря президент Украины Владимир Зеленский встретился на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудил с ней состояние подготовки к встрече лидеров стран нормандской четверки для согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский сообщил Меркель о ситуации с безопасностью на востоке Украины, а также об усилиях украинской стороны по восстановлению разрушенного моста вблизи Станицы Луганской.

Читайте такжеРФ не смогла: Пристайко рассказал о сорвавшейся встречи "нормандской четверки"24 сентября Эммануэль Макрон назвал возможную дату встречи лидеров "нормандской четверки". Встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться в течение ближайших недель, заявил президент Франции на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН.