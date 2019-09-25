Зависит от РФ: Богдан высказался о встрече Путина и Зеленского

Владимир Путин / УНИАН

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина возможны только в рамках "нормандского формата". Соответствующий вопрос задал журналист кремлевского телеканала Россия-1 на полях Генассамблеи ООН главе Офису президента Андрею Богдану.

"Мне кажется, они обязательно будут. Единственное - кто будет еще присутствовать на этих переговорах, вот вопрос", - цитирует Богдана Интерфакс-Украина.

При этом руководитель офиса Зеленского выразил надежду на то, что "нормандская четверка" соберется в октябре.

"Мы считаем, что можно решить (в рамках нормандского формата, - ред.) все. Но это зависит в большей части от желания руководства России", - заявил Богдан.

Также он отметил, что между Украиной и РФ уже начался диалог, а это "первый шаг" к улучшению отношений между странами.