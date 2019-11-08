Встреча в нормандском формате: глава МИД Германии назвал примерную дату саммита

Хайко Маас / Фото REUTERS

Встреча в нормандском формате, на пути к проведению которой Россия создала очередную помеху, пройдет в течение следующих недель. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время совместной пресс-конференции с Госсекретарем США Майком Помпео в Лейпциге.

"Мы активно работаем, чтобы подготовиться к саммиту нормандского формата, который произойдет в течение следующих недель", - цитирует Мааса Голос Америки.

Он подчеркнул, что договоренности, достигнутые в рамках Минского процесса, сейчас воплощаются в жизнь, и эту динамику планируют использовать.

"У нас есть нормандский формат, в который входят Германия, Франция, Россия и Украина. В этом формате мы дали старт Минскому процессу, и мы хотим развивать его дальше", - сказал Маас.

Он также отметил, что в вопросе достижения мира на Донбассе, существуют определенные "предпосылки, которые все еще не были выполнены".

Читайте также"Путин – не гимназистка": эксперт дал совет Зеленскому перед нормандскими переговорамиНапомним, в конце октября президент России Владимир Путин заявил о готовности ко встрече в "нормандском формате". Хозяин Кремля не исключил, что встреча может состояться в ноябре, однако она должна быть "хорошо подготовлена и проработана".

5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить о проведении саммита в "нормандском формате" до конца года преждевременно.