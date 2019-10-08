"Был в составе РФ": Сайдика осадили из-за скандального заявления о Крыме

Мартин Сайдик / Reuters

Специальный представитель ОБСЕ Мартина Сайдик заявил о том, что аннексированный РФ Крым ранее уже находился в составе России.

Об этом он сказал во время проходящего в Австрии международного форума Salzburg Europe Summit, передает агентство Укринформ.

Он подчеркнул, что во времена СССР полуостров около 30 лет входил в РСФСР, после чего 37 лет находился в составе Украинской ССР, а до этого "была Российская империя".

В свою очередь посол Украины в Австрии Александр Щерба отметил, что подобная позиция Сайдика вызывает недоумение, и предположил, что ему "просто не хватило времени на полный ответ".

Читайте такжеПризнали очевидное: российское посольство опубликовало карту с украинским КрымомКроме того, ранее в ходе дискуссии Сайдик отказался комментировать референдум в Крыму в марте 2014 года, заявив, что сферой его ответственности как спецпредставителя ОБСЕ является Донбасс.

"Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма", — добавил спецпредставитель ОБСЕ.

Напомним, ранее в России провели флешмоб против войны. При этом в ряде городов стали появляться надписи, призывающие оставить Украину в покое. Одну надписей заметили на стеле в российском городе Псков – "Крым не наш".