"Крым не наш": в России прошел проукраинский "флешмоб"

Крым / Reuters

Жители Российской Федерации провели своеобразный флешмоб против войны. Так, в некоторых городах стали появляться надписи, призывающие оставить Украину в покое.

По данным Радио Свобода, на въезде в город Тосно Ленинградской области неизвестные оставили призыв "Вернем Крым Украине". Кроме того, еще одну надпись заметили на стеле в российском городе Псков – "Крым не наш".

Также неизвестные оставили призыв "Хватит умирать за Донбасс" на жилом доме по адресу 1-й Рабфаковский переулок в Санкт Петербурге.

Стоит отметить, что подобная акция ранее прошла на оккупированных Российской Федерацией территориях Донецкой и Луганской областей. Например, ко Дню независимости Украины в Донецке и Луганске заметили украинскую символику.

Напомним, что ранее мужчина оставил матерные надписи на ограде Михайловского дворца в Санкт-Петербурге в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина и сотрудников Федеральной службы безопасности.