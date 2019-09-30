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"Тупое писклявое ч*о": россиянин публично унизил Путина

30 сентября 2019, 21:21

На фотографиях четко видно надпись белой краской.

Владимир Путин
Владимир Путин / Reuters

Мужчина оставил матерные надписи на ограде Михайловского дворца в Санкт-Петербурге, в котором находится Русский музей. Оскорбление касалось президента Российской Федерации Владимира Путина и Федеральной службы безопасности.

"Народная слава преследует Путина даже на заборе Русского музея в Санкт-Петербурге", – говорится в комментарии под фото, опубликованными пользователем Twitter с ником Двуглавый Кургинян.

На фотографиях четко видно надпись белой краской, которая гласит: "Путин – тупое писклявое ч*о" и "ФСБ тупые шавки на под..."

По данным Русского монитора, прибывшие на "место преступления" правоохранители открыли уголовное дело по статье 214 "Вандализм" Уголовного кодекса Российской Федерации. Позже полиция арестовала автора, которым оказался 42-летний местный житель Игорь Соколов. Мужчина отказался комментировать свой поступок.

Напомним, что ранее российского лидера высмеяли, заявив, что он "выглядит как смесь Буратины на веревочках и заржавелого аборигена планеты Шелезяка

фото Россия Владимир Путин
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