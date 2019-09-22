"Насилие над Путиным": в РФ суд решил судьбу якутского шамана Габышева

Якутский шаман Александр Габышев

Якутскому шаману Александру Габышеву, который шел в Москву, чтобы изгнать президента РФ Владимира Путина", суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

"Избрать в отношении Александра Габышева меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в постановлении суда.

При этом Габышева признали виновным в публичных призывах к насилию над российским президентом.

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"Александр Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности. По результатам психолого-лингвистического исследования, в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ", - говорится в тексте документа.

Напомним, шаман Габышев в марте отправился из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". За два года он планировал пройти 8 тысяч км.