В России якутский шаман отправился пешком в Москву для изгнания Путина

5 июля 2019, 22:19

Мужчина считает российского лидера порождением темных сил.

Александр Габышев идет изгонять Путина вместе с темными силами / Фото: Сибирь. Реалии

В России местный житель Якутии Александр Габышев, который называет себя шаманом, идет на протяжении четырех месяцев пешком в сторону Москвы для изгнания президента РФ Владимира Путина с поста главы государства.

Как сообщает Сибирь.Реалии, россиянин называет лидера своей страны порождением темных сил и убежден, что справится с ним под силу исключительно шаману.

Габышев уже прошел две тысячи километров. По пути он общается с водителями и жителями различных регионов России. В Чите его планируют встречать местные оппозиционеры для приобщения к митингу.

Случайные попутчики снимают шамана на видео, опубликовывают в YouTube, и эти ролики набирают сотни тысяч просмотров.

"Для меня уход Путина будет победой. Главное победить демона, а люди с людьми сами разберутся. Найдутся сильнее сечиных и медведевых, найдутся умнее их. Другие партии воспрянут, пусть Жириновский идет, Зюганов, Навальный — вперед. Главное, что они люди, пусть идут во власть, а народ там разберется, кого выбрать", — сказал шаман.

Напомним, в Иркутской области прокуратура прислала в полицию запрос о возбуждении уголовного дела из-за ритуального сожжения шаманами пяти верблюдов – "ради укрепления России".

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