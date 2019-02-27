В России шаманы сожгли верблюдов "для укрепления страны": опубликовано видео

27 февраля 2019, 10:39

Очередной леденящий душу, практически средневековый инцидент, произошел в Рф

Верблюды
Верблюды / BBC

В Иркутской области прокуратура прислала в полицию запрос о возбуждении уголовного дела из-за ритуального сожжения шаманами пяти верблюдов – "ради укрепления России".

Соответствующее сообщение опубликовало агентство ТАСС в среду, 27 февраля.

В надзорном органе полагают, что речь идет о факте жестокого обращения с животными (статья 245 УК РФ). Так как ритуал был совершен группой лиц, снят на видео и опубликован в сети, максимальное наказание за это может предусматривать до пяти лет лишения свободы.

Руководитель причастной к инциденту организации шаманов "Вечно синее небо" Артур Цыбиков заявил агентству, что готов понести наказание, если его действия признают преступлением.

Напомним, ранее пенсионерки из "Отрядов Путина" гневно сожгли портрет спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера, а также сожгли фото медиапредпринимателя Павла Дурова.

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Россия сожжение уголовное дело ритуал верблюды
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