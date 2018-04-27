"Предатель, предатель". Пенсионерки из "Отрядов Путина" сожгли фото Дурова: видео

В России активисты из "Отрядов Путина" потребовали у известного интернет-коммерсанта Павла Дурова "уняться" и заблокировать "организацию Telegram".

Соответствующий видеоролик был в пятницу, 27 апреля, опубликован на портале YouTube. На записи видно, что в акции принимали участие несколько десятков женщин пожилых людей – по большей части женщин.

Они с азартом и с криками "Предатель, предатель" рвали распечатанные на цветном принтере фотографии Павла Дурова и снимок с логотипом Telegram, а одно фото коммерсанта даже подожгли

"Дуров, уймись! Иначе мы придем к тебе!", - "грозно" закончили пенсионеры свой "перформанс"

Напомним, ранее сообщалось о том, что пенсионеры из "отрядов Путина" грозили президенту США Дональду Трампу.