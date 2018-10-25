Пенсионерки из "Отрядов Путина" гневно сожгли портрет Волкера

Волкер попал в огонь инквизиции российских пенсионерок / Фото: скриншот из видео

В России скандально известные бабушки, именуемые "Отрядами Путина", провели публичное сожжение портрета представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера.

"Суд над Волкером был скорым!" – подписали они видео, опубликованное в YouTube.

В ролике уже известные по прошлым абсурдным акциям бабушки обсуждают интервью Волкера Голосу Америки, в котором он заявил об усилении санкций в отношении России.

"Что нам, сразу всем идти и ложиться в могилу?" – прокомментировала происходящее одна из участниц акции.

Пенсионерки предположили, что США "жаба давит", когда они сравнивают свою страну и Россию.

"Его надо смять и сжечь", - предложила пенсионерка в красноречивой футболке с надписью "Отряды Путина".

Затем бабушки взяли портрет Волкера, подожгли его зажигалкой и превратили в пепел.

Напомним, ранее участники общественного движения "Отряды Путина" около штаба движения провели очередную акцию — закопали в землю портреты президента США Дональда Трампа, его дочери Иванки Трамп, оппозиционного российского политика Алексея Навального и основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.