"Жалко американцев": в Сети набирает популярность новый ролик с пенсионерками из "Отрядов Путина"

В РФ пенсионерки оплакивают судьбу рабочих в США / Скриншот/YouTube

В Сети набирает популярности ролик, на котором российская пенсионерка делится со своими знакомыми информацией, почерпнутой на росТВ.

В частности, пожилая женщина рассказывает о тяжелой судьбе рабочих в США и оплакивает их нелегкую долю.

"Мне так жалко американцев. Бедные люди рабочие – их лишили всего. Смотришь по телевизору – прямо сижу и плачу", - говорит она своим знакомым.

В ответ они пытаются утешить старушку и обещают, что им обязательно поможет российский президент Владимир Путин.

"Не плачьте, все будет хорошо, обязательно Путин поможет. Он всем помогает и американцам поможет", - говорят впечатлительной пенсионерке ее подруги.

Отметим, что видео было размещено на канале "Отрядов Путина" в YouTube.

Напомним, ранее пенсионерки из "Отрядов Путина" записали видеобращение к американцам.