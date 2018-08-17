"Жалко американцев": в Сети набирает популярность новый ролик с пенсионерками из "Отрядов Путина"

Российские пенсионерки верят, что Владимир Путин обязательно поможет американским рабочим.
В Сети набирает популярности ролик, на котором российская пенсионерка делится со своими знакомыми информацией, почерпнутой на росТВ.
В частности, пожилая женщина рассказывает о тяжелой судьбе рабочих в США и оплакивает их нелегкую долю.
"Мне так жалко американцев. Бедные люди рабочие – их лишили всего. Смотришь по телевизору – прямо сижу и плачу", - говорит она своим знакомым.
В ответ они пытаются утешить старушку и обещают, что им обязательно поможет российский президент Владимир Путин.
"Не плачьте, все будет хорошо, обязательно Путин поможет. Он всем помогает и американцам поможет", - говорят впечатлительной пенсионерке ее подруги.
Отметим, что видео было размещено на канале "Отрядов Путина" в YouTube.
Напомним, ранее пенсионерки из "Отрядов Путина" записали видеобращение к американцам.