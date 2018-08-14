"Лидеры ведут вас в ад". Пенсионерки из "Отрядов Путина" записали видеобращение к американцам

Отряды Путина. Иллюстративное фото / mbk.sobchakprotivvseh.ru

В РФ группа пожилых женщин из одиозной организации «Отряды Путина» записали на искаженном английском языке обращение к народу США, в котором сообщили, что «очень переживают за будущее Америки».

"Мы очень переживаем за ваше будущее, ведь оно безнадежно и безрадостно. Мы говорим вам прямо в лицо, вам необходимо освободиться от рабства. Ваши лидеры ведут вас прямо в ад», − экспрессивно заявили пенсионерки.

Кроме того, фанатки Путина преклонного возраста посоветовали жителям США в кратчайшие сроки «избавиться от представителей Демократической партии».

Естественно, пенсионерки не удержались от безудержного славословия в адрес "выдающегося сына российского народа" Владимира Путина.

«И пусть вас не вводит в заблуждение его прирожденная скромность. Он будет отстаивать интересы России и мира во всем мире. Под его началом народ России неуязвим», − закончили свое выступления участницы «Отрядов Путина».

Напомним, ранее сообщалось о том, что пенсионерки из «Отрядов Путина» грозили Дональду Трампу и также нашли «ген предательства» у интернет-предпринимателя Павла Дурова.