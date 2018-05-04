Пенсионерки из "Отрядов Путина" нашли у Дурова "ген предательства": видео

Личность создателя мессенджера Telegram Павла Дурова не дает покоя пенсионеркам из патриотического движения "Отряды Путина".

На этот раз пожилые российские патриотки обсудили внешность создателя Telegram и даже нашли сходство с Андреем Власовым — генералом Красной армии, который создал во время Второй мировой войны Русскую освободительную армию, впоследствии казненным в СССР.

В ролике, размещенном на YouTube-канале, несколько бабушек сидят за столом и разглядывают фотографии Дурова в молодости и сейчас, сравнивая его лицо с чертами Власова.

"Власов — предатель наш военного времени, и Дуров. Вы посмотрите, как они похожи! Одно лицо", — произносит одна из активисток.

Внимание женщин особенно привлекли ушные раковины и залысины: в них они разглядели "явно выраженную агрессию". Форма подбородка лиц и Дурова, и Власова также навела пенсионерок на мысль о насилии.

В результате участницы дискуссии пришли к выводу, что внешне личности "идентичны", и назвали это сходство "геном предательства".

В комментариях пользователи глумятся над "генетиками Путина": "Кто ворота в психушке оставил открытыми", "Вы там вообще что ли чокнулись", "Я тупой школьник,но умнее вас", "Почему они все орут,как обезьяны, пытаются перекричать кого-то" и другие.

Напомним, ранее активисты из "Отрядов Путина" потребовали у Дурова "уняться" и заблокировать "организацию Telegram".