"Огненное погребение": Пьяные бабушка и дедушка сожгли в печи внука-младенца

Русская печь / Пикабу

В Республике Хакасия в деревне Харой Таштыпского района 48-летний мужчина и 42-летняя женщина сожгли в печи грудного младенца – своего 11-месячного внука.

Соответствующее сообщение опубликовала представители пресс-службы Управления Следкома РФ по Республике Хакасия. Сообщается, что мать ребенка уехала в соседний населенный пункт, оставив сына под присмотром родителей. Те устроили бурное застолье, в ходе которого положили внука в растопленную печь.

Останки малыша через день обнаружил один из родственников семьи. Подозреваемые задержаны. Открыло уголовное дело. Расследование продолжание.

Напомним, ранее в РФ пенсионер убил парня из-за "колорадской ленточки".