"Огненное погребение": Пьяные бабушка и дедушка сожгли в печи внука-младенца

Мать младенца, уезжая в соседнее село, оставило его на попечение своих родителей, чем и обрекла на смерть.
В Республике Хакасия в деревне Харой Таштыпского района 48-летний мужчина и 42-летняя женщина сожгли в печи грудного младенца – своего 11-месячного внука.
Соответствующее сообщение опубликовала представители пресс-службы Управления Следкома РФ по Республике Хакасия. Сообщается, что мать ребенка уехала в соседний населенный пункт, оставив сына под присмотром родителей. Те устроили бурное застолье, в ходе которого положили внука в растопленную печь.
Останки малыша через день обнаружил один из родственников семьи. Подозреваемые задержаны. Открыло уголовное дело. Расследование продолжание.
Напомним, ранее в РФ пенсионер убил парня из-за "колорадской ленточки".